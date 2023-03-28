شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثى الزمالك فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، انتظام حسام عبد المجيد و محمد طارق وحاتم محمد سكر، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الثلاثي في التدريبات عقب عودتهم من المشاركة مع منتخب مصر الأولمبى أمام زامبيا في المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية مختلفة ضمن برنامج موضوع لهم لتجهيزهم بأفضل شكل ممكن للمباراة المقبلة، خاصة عقب عودتهم من رحلة المنتخب الأولمبي إلى زامبيا خلال الساعات القليلة الماضية .

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.