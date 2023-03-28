شكرا لقرائتكم خبر عن فى حدث تاريخى.. كأس مصر للكاراتيه فى معبد الكرنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي إقامة بطولة كأس مصر في ساحة معبد الكرنك في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وستقام فعاليات بطولة كأس مصر أيام 27 و28 و29 إبريل المقبل بعد قيام مسؤولي الاتحاد بمعاينة المكان الذي سيحتضن فعاليات البطولة المحلية.

أكد الدهراوي أن مجلس الادارة استقر على إقامة منافسات كأس مصر في معبد الكرنك بالأقصر لكونها فرصة لتنشيط السياحة الداخلية ولإثبات أن للرياضة دورا فعالا في تنشيط السياحة.

أضاف أن مجلس الادارة حريص على أن تخرج البطولة في أفضل صورة ممكنة لها حتى تكون بمثابة فرصة لاحتضان ساحة معبد الكرنك للبطولات الدولية والعالمية ومحاولة جذب السياحة الخارجية وإثبات مدى قدرة مصر على استضافة البطولات العالمية في أي مكان.

أوضح الدهراوي أن بطولة كأس مصر ستشهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين في البطولة لإثبات الذات ومحاولة جذب نظر الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية حتى يكونوا نواة للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

من جانبه، كشف خالد عبدالستار المدير التنفيذي للاتحاد النقاب عن إجمالي اللاعبين المشاركين في بطولة كأس مصر حيث أكد أن عدد اللاعبين سيصل إلى 1400 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 محافظة.