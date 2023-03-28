شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الجمل يعسكر فى جنوب أفريقيا استعدادا لبطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مصطفى الجمل لاعب منتخب ألعاب القوى للسفر إلى جنوب أفريقيا للدخول فى معسكر خارجى مع مدربه خالد شوقى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجمهورية.

ومن المقرر أن يطير مصطفى الجمل إلى جنوب افريقيا خلال الأسبوع الجارى حتى شهر مايو، حيث تقام بطولة الجمهورية للكبار والمؤهلة لبطولة العالم التى تقام بالمجر فى مدينة بودابست.

وتعد بطولة الجمهورية والبطولة العربية مؤهلات لبطولة العالم التى يشارك فيها منتخب ألعاب القوى فى شهر مايو القادم.

فى المقابل يعسكر إيهاب عبد الرحمن فى استراليا و مصطفى عمرو فى أمريكا استعدادا للبطولات القادمة

وتتأتى أهمية بطولة الجمهورية كونها مؤهلة لبطولة العالم المقبلة.