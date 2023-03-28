شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وبلجيكا في مباراة ودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وبلجيكا في مباراة ودية

بث مباشر مشاهدة مباراة المانيا وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا 2024، أنهى ملعب راين إنرجي بمدينة كولن معلق المانيا استعداده لاستقبال أحداث وتفاصيل المباراة التي ستجمع بين منتخب ألمانيا وبلجيكا، في منافسات المباريات الودية التي تقام خلال فترة التوقف الدولي الحالية، ضمن استعدادات كلا المنتخبين لبطولة الأمم الأوروبية 2024.

تجد المباراة أسفل الصفحة

وتعتبر مباراة المانيا وبلجيكا بمثابة القمة الأوروبية، فهي واحدة من أكبر المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم، بسبب الأحداث والأداء المميز الذي يقدمه كلا الطرفين، بالإضافة إلى كم الأسماء التي يمتلكها المنتخبين، فيلعب في المنتخب الألماني تير تشيجن وهافيرتز وغيرها من الأسماء، وعلى الجانب الآخر يمتلك المنتخب البلجيكي تيبو كورتوا ودي بروين.

وضمن منتخب المانيا تحت القيادة الفنية لـ هانسي فليك التواجد في بطولة الأمم الأوروبية القادمة، باعتباره البلد المستضيف للمسابقة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فليك يرغب في استغلال فترة التوقف لخوض أكبر عدد من المباريات الودية لزيادة الاحتكاك ومعرفة العناصر التي سيخوض بها بطولة اليورو، بينما يخوض منتخب بلجيكا مرحلة التصفيات بالمجموعة السادسة

نتائج منتخب ألمانيا وبلجيكا أثناء فترة التوقف الدولي:

وبدأ منتخب المانيا فترة التوقف الدولي الحالية بمباراة جمعت بينه وبين منتخب بيرو يوم السبت الماضي، المباراة التي أقيمت على أرضية ستاد أوبل أرينا، وانتهت بفوز المنشفات بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وجاءت الأهداف عن طريق نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 12 والدقيقة 33 من عمر الشوط الأول للمباراة.

بينما استهل الشياطين الحُمر مشوار المجموعة السادسة والتي تضم كلًا من النمسا وإستونيا وأذربيجان والسويد، بانتصار على الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وجاءت الأهداف عن طريق القاطرة البشرية لوكاكو بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 35 ثم الهدف الثاني في الدقيقة 49 والهدف الثالث في الدقيقة 82.

القنوات الناقلة لمباراة المانيا وبلجيكا:

ستكون مباراة ألمانيا وبلجيكا اليوم متاحة من خلال مجموعة من القنوات تقدمها لكم بوابة المواطن الإخبارية خلال السطور التالية:

- قناة TRT 1 Turkey HD

- القمر: الصناعي

-التردد: 11054

-‏ معدل الترميز: 3000



- قناة Football HD

- ‏القمر: الصناعي

- ‏التردد: 11785

- ‏معدل الترميز: 27500



- قناة IRIB TV3

-القمر: الصناعي

-‏ التردد: 11555

-‏معدل الترميز: 3000



- قناة 1TV Georgia

- القمر: الصناعي

- ‏التردد: 11095

- ‏معدل الترميز: 3000

موعد مباراة منتخب ألمانيا وبلجيكا:

تقام مباراة ألمانيا وبلجيكا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28-3، على أرضية ستاد راين إنرجي بمدينة كولن، في المواعيد المحددة لها بالمواقيت الخاصة بعدد من البلاد العربية وهي كالآتي:

- الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

-‏ الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر

- الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة

- الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.