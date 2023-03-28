خالد الدرندلي: هناك لاعبون لم يصوموا في مباراة مالاوي.. وأحمد كريمة يرد

الشارقة - اميمة ياسر - أثار خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حالة من الجدل بعد تصريحه بأن بعض اللاعبين كانوا صائمين وأن هناك لاعبون لم يصوموا، خلال مباراة مالاوي، التي أقيمت عصر اليوم، مشيرا إلى أن القرار يعود لكل لاعب، وفيتوريا، مدرب المنتخب ترك الأمر كحرية شخصية للاعبين.

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إفطار لاعبي كرة القدم في نهار رمضان جائز بشرط أن يكونوا على سفر يبيح لهم الإفطار.

وأضاف كريمة في تصريحات لوقع "مصراوي"، أنه لم يرد أن ممارسي الألعاب الرياضية البدنية أو غيرها لهم رخصة الإفطار في نهار رمضان، إلا إذا كان هناك سفر شرعي، فالإفطار هنا لعلة السفر وليس للممارسة، قال الله تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر".

وشدد على أن إفطار لاعبي لاعبي الكرة في رمضان غير جائز شرعا، إذا كان الغرض الممارسة فقط ولم يكن هناك سفر، لقول الله تعالى "ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب".

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المولى عز وجل أباح الإفطار للمريض والمسافر للإفطار، إلا أنه قال بعد الرخصة "وأن تصوموا خير لكم".

واكتسح المنتخب الوطني، مضيفه مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وسجل الأهداف كلا من: طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالي.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.