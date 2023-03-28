ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا بعد الفوز على مالاوي.. وموعد مباراة الفراعنة القادمة أمام غينيا

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر المنتخب الوطني، ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، بعد فوزه على مضيفه مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولي.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد مالاوي عند النقطة الثالثة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا:

1- مصر 9 نقاط، 4 مباريات، +5 (أهداف).

2- غينيا 9 نقاط، 4 مباريات، +3 (أهداف).

3- مالاوي 3 نقاط، 4 مباريات -6 (أهداف).

4- إثيوبيا 3 نقاط، 4 مباريات -2 (هدفين).

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا يوم 12 يونيو المقبل، في الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل الأهداف كلا من: طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالي.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.