منتخب مصر يكتسح مالاوي برباعية في تصفيات إفريقيا (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح المنتخب الوطني، مضيفه مالاوي برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولي، في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وسجل الأهداف كلا من: طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالي.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

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