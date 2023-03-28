شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلّم تقريراً عن اللاعبين الدوليين قبل مران الغد استعداداً للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلّم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل مران الفريق غداً تقريراً عن اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع المنتخب الوطني الأول أو مع المنتخب الأولمبي أو اللاعبين الأجانب خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

وطلب كولر في وقت سابق من محللي الأداء في الفريق تقريراً عن لاعبي المارد الأحمر الدوليين خلال مشاركتهم مع المنتخبات المختلفة في المباريات الرسمية التي خاضوها على مدار الفترة الماضية.

ويعود الأهلي للتدريبات غداً ، الأربعاء، بعد راحة حصل عليها لمدة 24 ساعة ليواصل الاستعداد لمواجهة بطل السودان المرتقبة.

على صعيد متصل، يحرص الدكتور محمد أبو الوفا المعد النفسي لفريق الأهلي على تكثيف الجلسات مع الجماعية والمنفردة مع لاعبي الأهلي من أجل تجهيزهم قبل مباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في ظل الضغوط الكبيرة اليت ستشهدها هذه المواجهة والحضور الجماهيري الكبير الذي سيحضر المباراة لأول مرة منذ فترة كبيرة.

ويتحدث الدكتور محمد أبو الوفا مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز في مباراة الهلال منذ بدايتها وطوال الـ90 دقيقة، وعدم الانشغال بالضغط الجماهيري المتوقع لعدد من اللاعبين الذين لم يعتادوا على اللعب في حضور هذا العدد الكبير من المشجعين، بعدما حصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع لهذه المباراة المرتقبة.

وحدد النادي الأهلي البوابات الخاصة بالدخول في مباراة فريقهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر دخول جماهير الدرجة الأولى "يمين وشمال" من بوابة آل رشدان، والدرجة الثانية من بوابة صلاح سالم، والدرجة الثالثة "يمين" من البوابة القبلة لشارع النصر والدرجة الثالثة "شمال" من بوابة صلاح سالم، والمقصورة الأمامية والرئيسية من بوابة آل رشدان ، فيما تقرر دخول الصحفيين والإعلاميين من بوابة نادي الفروسية من ناحية ش يوسف عباس.