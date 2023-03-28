شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب زنجا مديرا للتخطيط فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
عيّن مجلس إدارة الإسماعيلي، وفقًا لطلب حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول ، "إيهاب زنجا" في منصب مدير التخطيط والاستثمار ، ويمتلك ايهاب زنجا سيرة ذاتية مميزة وخبرات فنية متراكمة على الصعيد الاستثماري والخططي .
حيث تولى منصب مدير اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأمريكي لتطوير منظومة كرة القدم هناك ويعد أول مدرب عربي مصري يتولى مهمة تدريب المنتخب العسكري الأمريكي.
وتولى زنجا المناصب التالية :
- رئيس نادي لاجاسي الامريكي
- مدرب عام منتخب امريكا العسكري
- مدرب نادي تشيفاز يو اس ايه السابق بدوري المحترفين
- تولي مدير قطاع المدربين باكثر من نادي امريكي اخرهم نادي كاليفورنيا الرياضي
- 25 سنة خبرة في مجال الادارة
و التخطيط والتسويق الرياضي
- حاصل علي اعلي شهادات التدريب واهمها الدبلومة المتقدمة في اداره و تطوير قطاع المدربين
- رئيس لجنه الرياضه بالاتحاد العام للمصرين بالخارج
- لعب بالدوري الممتاز للمقاولون و مزارع دينا و الألومنيوم والاسماعيلي
- حصل علي كأس مصر مرتين مع المقاولون عام 1990و الاسماعيلي عام 1997
- أحد اسباب صعود مزارع دينا للدوري الممتاز في 3 مواسم قبل الانتقال للالومنيوم و منه الي الاسماعيلي.