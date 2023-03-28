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إيهاب زنجا مديرا للتخطيط فى الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد -  

 

عيّن مجلس إدارة الإسماعيلي، وفقًا لطلب حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول ، "إيهاب زنجا" في منصب مدير التخطيط والاستثمار ، ويمتلك ايهاب زنجا سيرة ذاتية مميزة وخبرات فنية متراكمة على الصعيد الاستثماري والخططي .

 

حيث تولى منصب مدير اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأمريكي لتطوير منظومة كرة القدم هناك ويعد أول مدرب عربي مصري يتولى مهمة تدريب المنتخب العسكري الأمريكي.

 

وتولى  زنجا المناصب التالية :

 

- رئيس نادي لاجاسي الامريكي

 

- مدرب عام منتخب امريكا العسكري

 

- مدرب نادي تشيفاز يو اس ايه السابق بدوري المحترفين

 

- تولي مدير قطاع المدربين باكثر من نادي امريكي اخرهم نادي كاليفورنيا الرياضي

 

- 25 سنة خبرة في مجال الادارة

 

و التخطيط والتسويق الرياضي

 

- حاصل علي اعلي شهادات التدريب واهمها الدبلومة المتقدمة في اداره و تطوير قطاع المدربين

 

- رئيس لجنه الرياضه بالاتحاد العام للمصرين بالخارج

 

- لعب بالدوري الممتاز للمقاولون و مزارع دينا و الألومنيوم والاسماعيلي

 

- حصل علي كأس مصر مرتين مع المقاولون عام 1990و الاسماعيلي عام 1997

 

- أحد اسباب صعود مزارع دينا للدوري الممتاز في 3 مواسم قبل الانتقال للالومنيوم و منه الي الاسماعيلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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