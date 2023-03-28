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إيهاب الكومى: هناك 10 مدربين يخضون فترة معايشة فى أوروبا بنهاية الموسم

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، أنه ليس من المنطقي الحديث عن المدربين خلال عملهم و هذا خطأ كبير . 

 

وقال إيهاب الكومى خلال تصريحات إذاعية:  "لا يوجد مجاملة مرة أخرى فى تعين مدربين المنتخبات حيث هناك تشكيل لمنتخبات مواليد 2007 و 2008 و 2009 " .

 

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، أن هناك 10 مدربين من أندية الدورى الممتاز سوف تتوجه الى أوروبا لخوض فترة معايشة . 

 

وأوضح إيهاب الكومى  "هناك اهتمام كبير ببناء جيل جديد من المدربين وهذا الأمر ظهر خلال بعد توفير الرخص التدريبية للمدربين من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم " .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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