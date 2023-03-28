شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى: هناك 10 مدربين يخضون فترة معايشة فى أوروبا بنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، أنه ليس من المنطقي الحديث عن المدربين خلال عملهم و هذا خطأ كبير .

وقال إيهاب الكومى خلال تصريحات إذاعية: "لا يوجد مجاملة مرة أخرى فى تعين مدربين المنتخبات حيث هناك تشكيل لمنتخبات مواليد 2007 و 2008 و 2009 " .

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ، أن هناك 10 مدربين من أندية الدورى الممتاز سوف تتوجه الى أوروبا لخوض فترة معايشة .

وأوضح إيهاب الكومى "هناك اهتمام كبير ببناء جيل جديد من المدربين وهذا الأمر ظهر خلال بعد توفير الرخص التدريبية للمدربين من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم " .