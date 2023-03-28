شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتلقى طلباً من كاف لزيادة جماهير الهلال السودانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى النادي الاهلي طلبا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بزيادة حصة جماهير نادي الهلال السوداني في مباراة الفريقين المقبلة إلى 2500 مُشجع.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات المعنية بحضور 50 ألف مشجع في مباراة الهلال وتم تخصيص 100 تذكرة لمشجعي الهلال قبل أن يطالب الكاف بزيادة نسبة الهلال إلى 2500 تذكرة.

ويتطلع الأهلي لتخطي عقبة الهلال من أجل التأهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويعود فريق الأهلي للتدريبات غداً بعدما حصل على راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء.