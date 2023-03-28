شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد شفائه من الإصابة.. والمثلوثى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد عبد الغني مدافع الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وتسببت في غيابه عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة.

وشارك محمد عبد الغني في الفقرة التأهيلية والخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل السودان.

فيما واصل حمزة المثلوثي الظهير الأيمن، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأدى المثلوثي فقرة تدريبات تأهيلية داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، ويعاني المثلوثي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة تسببت في غيابه عن الفريق خلال الفترة الأخيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.