شكرا لقرائتكم خبر عن اللعبة و نجومها .. كل ما تريد معرفته عن رياضة السلاح ..وأبو القاسم الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة السلاح من أقدم الرياضات في الألعاب الأولمبية، ويقوم فيها اثنان من اللاعبين المنافسين باستخدام السيوف في مواجهة بعضهما البعض، وفيها يحاول كل مبارز لمس الآخر بطرف سيفه ليسجل اللمسات أو النقاط، يجب أن تتبع جميع مسابقات المبارزة بعض القواعد الأساسية لضمان ليس فقط التوازن التنافسى، ولكن أيضًا لضمان سلامة جميع اللاعبين المبارزين.

ورياضة السلاح أصبحت مصر حاليا تحقق بها إنجازات عالمية قوية سواء على صعيد الناشئين أو الشباب أو الكبار .

وتمتلك مصر نجوم فى هذه اللعبة أبرزهم البطل الأوليمبى علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012 و زياد السيسى و محمد حمزة و غيرهم من النجوم.

تعد المنطقة المستهدفة الصالحة لسلاح الشيش هي الجذع بما في ذلك الظهر، أما بالنسبة للجسم كله فإن سيف المبارزة يشمل الجذع بالإضافة إلى الرأس والذراعين.

ويعد سيف الشيش هو الأشهر وهو الذي يتم استخدامه في دورة الألعاب الأولمبية وكذلك المباريات الدولية، وتستخدم آلات التهديف الكهربائية، عندما تضرب المناطق المستهدفة، وتضاء المصابيح الخضراء أو الحمراء ، فى إشارة إلى المبارز على الجانب الأيمن أو الأيسر من الحلقة، إذا كانت الضربة بعيدة عن الهدف وليس على منطقة الجذع الصالحة ، يشير الضوء الأبيض إلى اللمسة غير الصالحة.

يتم تسجيل النقاط بشكل مختلف في الأسلحة الثلاثة للمبارزة ، عند استخدام سيف الشيش فقط الجذع والرقبة والفخذ والعد الخلفي والنقاط يمكن احتسابها فقط عند استخدام طرف السلاح.

الأيدى لا تسجل كضربة ، ولكن يمكن للمنافسين استخدام كل من طرف السيف وشفرته للتسجيل ، كما هو الحال مع سيف الشيش، حال قيام اللاعبين بضرب بعضهم البعض في نفس الوقت، سيستخدم الحكم قاعدة "حق المرور"، ما يمنح النقطة للمنافس الذى بدأ هجومه أولاً.

مع مبارزة السلاح لا تنطبق قاعدة حق المرور وقد يسجل كلا المبارزين في وقت واحد، ما لم تكن النقطة الحاسمة عندما لا يكون هناك أي ضربة ، يمكن استخدام طرف السلاح فقط ويكون الجسم بأكمله هدفًا في الحلقة.

في مبارزة سيف الشيش من أجل تسجيل النتائج ، تكون سيوف اللاعبين حساسة إلكترونيًا ، وكذلك مناطق التهديف في الجسم ، ويتم توصيلها بواسطة سلك الجسم بصندوق التسجيل ، عندما يتم تسجيل الإضراب هناك نغمة مسموعة ويضيء الضوء.