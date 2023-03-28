الامارات | قرارات لجنة الانضباط.. تغريم حتا في "الأولى" وتخسير الموج في "الثانية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الإماراتي خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، توجيه عقوبة الإنذار لنادي حتا وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم، بسبب قيام أحد أفراد الجهاز الفني للفريق بإشعال عبوة دخانية خلال مباراة حتا والحمرية في دوري الدرجة الأولى،

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة خسارة فريق الموج مباراته أمام فريق لا ليغا أتش بي سي، وخسارة فريق لافال يونايتد مباراته أمام فريق فليتوود يونايتد بنتيجة (صفر – 3)، بسببب اعتذارهما عن عدم حضور المباراتين.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الرمس وتغريمه مبلغ وقدره عشرة ألاف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على لاعبي وجماهير فريق عجمان في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 (ب)، كما اتخذت القرار والغرامة ذاتهما مع نادي عجمان لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير نادي الرمس.