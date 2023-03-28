شكرا لقرائتكم خبر عن آلام الفخذ سبب استبدال محمد الشناوى فى مباراة منتخب مصر ومالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، سبب استبدال محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب فى مباراة مالاوى اليوم فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024، والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

وأوضح مسئولو منتخب مصر أن محمد الشناوى اشتكى من آلام الفخذ أثناء المباراة وفضل الجهاز الفنى إراحته والدفع بمحمد صبحى بدلا منه.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.