شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن المنتخب اوطنى في الفوز على منتخب مالاوي برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، في المباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بإستاد بينجو الدولى في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وبهذه النتيجة أصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بعد فوز منتخب مصر على مالاوي، وغينيا علي إثيوبيا أمس كالتالي:

1- مصر - المركز الثاني - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 7 أهداف وعليه هدفين.

2- غينيا - المركز الأول - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 6 أهداف وعليه هدفين.

3- مالاوي - المركز الثالث - 3 نقاط - من 4 مباريات - له هدفين وعليه 8.

4- إثيوبيا - المركز الرابع - 3 نقاط - من 4 مباريات - له 5 أهداف وعليه 7 أهداف.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

جاءت بداية المباراة سريعة وهجومية من الجانبين، وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الفراعنة فى الدقائق الأولى قبل أن يصنع محمد صلاح هدفا لطارق حامد فى الدقيقة 4 الذى سدد كرة صاروخيا سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 15 سجل عمر مرموش الهدف الثانى للفراعنة من متابعة للكرة فى منطقة الجزاء اصطدمت بمرموش وسكنت الشباك، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث فى الدقيقة 20، وفى الدقيقة 44 أنقذ محمد الشناوى هدفا محققا من مهاجم مالاوى بعدما سدد رأسية قوية فى اتجاه مرماه لكن الحارس الدولى ينجح فى التقاط الكرة والخروج من الشوط الأول بشباك نظيفة .

وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة بتقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح فى الدقائق 4 و15 و20 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، الهدف الرابع للفراعنة فى شباك مالاوى فى الدقيقة 49 من تمريرة وصلته من محمد هانى ليحولها داخل شباك مالاوى.

ودفع فيتوريا بعدة تغييرات فى الشوط الثانى بنزول محمد صبحى فى حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوى، ومصطفى فتحى بدلا من زيزو، وحمدى فتحى وإمام عاشور بدلا من ، وكوكا بدلا من محمد صلاح.

وهطلت الأمطار بغزارة على ستاد بينجو الدولى قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى، وتشهد المباراة حضور جماهيرى كبير من جانب أصحاب الارض بينما حرصت أعداد من الجالية المصرية هناك على دعم ومساندة المنتخب الوطنى.