شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: سعيد بتألق صلاح ولكن سعادتى الأكبر بالمنتخب ككل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، إن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام مالاوى اليوم في الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا "كوت ديفوار 2024"، مشيرا إلى أن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراة وترجمتها لأهداف.

تابع فيتوريا في المؤتمر الصحفى عقب المباراة،أتمنى حظا أوفر لمنتخب مالاوى في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن منتخب مصر كان الأفضل ذهابا وإيابا ويستحق حصد النقاط الست بعد المجهود الكبير الذى بذله جميع اللاعبين .

وأبدى فيتوريا سعادته الكبيرة بتألق محمد صلاح أحد أفضل لاعبى العالم وتسجيله هدفين في مباراتى مالاوى، لكن سعادته الأكبر بالأداء الجماعى للاعبين والفريق ككل.

وتقدم المدير الفني للمنتخب الوطنى بالشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم للدعم المستمر للفريق وتلبية كافة احتياجاته طوال الفترة الماضية.