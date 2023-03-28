شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي ينتظم في مران الزمالك.. وتأهيل الأساسيين بسبب الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

جاء ذلك عقب تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية وكانت عبارة عن كدمة في كاحل القدم، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي و علاجي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، وغاب عن المباريات والتدريبات الفترة الأخيرة.

وشارك محمد عبد الشافي في الجزء التأهيلي، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي وذلك عقب الاطمئنان على حالته الطبية قبل انطلاق مران اليوم.

كما خاض لاعبو الفريق، الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة، فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة، وخاضت هذه المجموعة بعض التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق ، قبل خوض التدريبات الاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بالنادي ، من أجل علاج الارهاق العضلي والبدني وتجهيزهم بالشكل المناسب.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.