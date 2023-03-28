شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف مباراة الزمالك والمريخ السودانى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافقت هيئة استاد القاهرة الدولي، علي استضافة مباراة الزمالك أمام المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

وتلقي الزمالك أخطارا بإستضافة استاد القاهرة لمباراته أمام المريخ، المقرر لها في التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائري عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل .