7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 28 / 3 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، الأهلي يبلغ كريم نيدفيد بالعودة نهاية الموسم، والمحكمة الرياضية الدولية تنصف الزمالك فى قضية فرجانى ساسى وتلغى حكم الفيفا.

الأهلي يبلغ كريم نيدفيد بالعودة نهاية الموسم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن مسئولي القلعة الحمراء أبلغوا كريم نيدفيد لاعب الأهلي والمعار إلى فيوتشر بالعودة لصفوف فريقه الأصلي بعد نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء إعارته التي امتدت لموسمين منذ بداية الموسم الماضي، في ظل وجود رغبة لدى الجهاز الفني في عودة اللاعب في الصيف القادم.

المحكمة الرياضية الدولية تنصف الزمالك فى قضية فرجانى ساسى وتلغى حكم الفيفا