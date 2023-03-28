شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. نور الشربينى: "حمام محشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر البطلة المصرية نور الشربيني واحدة من أبرز لاعبات الإسكواش المصري والعالمي، والتي سطرت تاريخًا حافلاً بالبطولات والإنجازات لترفع اسم مصر عاليًا خفاقًا في المحافل الدولية، بعد أن حصدت العديد من الألقاب في اللعبة.

نور الشربيني تحدثت لـ ”الخليج 365” عن كواليس شهر رمضان في منزلها، حيث قالت البطلة المصرية إن وجبة "الحمام المحشي" هي أشهى وجباتها خلال الشهر المبارك.

وعن طقوس الشهر الفضيل أكدت الشربيني أنها تحب قضاء رمضان بين أسرتها في الإسكندرية لولا البطولات المتتالية التي تبعدها عن مصر، مشيرة إلى أن ظروف الصيام مع المباريات تكون صعبة للغاية خاصة أن البطولات التي تقام في إنجلترا يتأخر فيها موعد الإفطار كثيرًا.

الشربيني أضافت أنها تحرص على التدريب قبل الإفطار وتحب متابعة المسلسلات خلال شهر رمضان إلى جانب الصلاة وإقامة الشعائر الدينية، كما تفضل السحور خارج المنزل مع العائلة والأصدقاء .

ولدت نور الشربيني فى الأول من نوفمبر عام 1995 بمحافظة الإسكندرية، البطلة المصرية فرغت حياتها خلال السنوات الماضية للعبة الاسكواش التى حققت فيها إنجازات بعضها غير مسبوق وبعضها الآخر يهدد أبطالا كبارا فى اللعبة، ودرست نور الشربينى الإعلام إلى جانب ممارسة اللعبة.

وتربعت البطلة المصرية نور الشربينى على عرش أبطال مصر المتوجين بالألقاب فى الملعب الزجاجى، بعدما نجحت فى كتابة تاريخها الحافل بالألقاب، نور الشربينى حصدت اللقب رقم 31 فى تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات، ويليها البطلة المعتزلة رنيم الوليلى والتى توجت بـ24 لقب، كما تعتبر نور الشربينى أكثر لاعبة مصرية تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش.

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

نور الشربيني نجحت في حصد 6 بطولات عالم، من بينهم 4 نسخ متتالية، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، 2021، وأخيراً 2022.