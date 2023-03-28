شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب مصر فى مرمى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل طارق حامد لاعب المنتخب الوطني، أول أهدافه الدولية مع الفراعنة، بعد ما أحرز أول أهداف المنتخب فى الدقيقة 4 من عمر مباراة منتخب مصر ومالاوى، المقامة حاليا باستاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

هطلت الأمطار بغزارة على ستاد بينجو الدولى قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.