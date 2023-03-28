شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تضرب ستاد بينجو الدولى قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت الأمطار بغزارة على ستاد بينجو الدولى قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

ويضم التشكيل كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

وستكون مباراة منتخب مصر ومالاوى متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.