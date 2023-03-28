شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضيف الهدف الثالث لمنتخب مصر أمام مالاوى فى الدقيقة 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الثالث أمام مالاوى فى الدقيقة 20 دقيقة من عمر المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا باستاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024، ، لتصيح النتيجة تقدم الفراعنة بثلاثية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح فى الدقائق 4 و15 و20 من عمر اللقاء.

جاءت بداية المباراة سريعة وهجومية من الجانبين، وحاول أصحاب الأرض تهديد مرمى الفراعنة فى الدقائق الأولى قبل أن يصنع محمد صلاح هدفا لطارق حامد فى الدقيقة 4 الذى سدد كرة صاروخيا سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 15 سجل عمر مرموش الهدف الثانى للفراعنة من متابعة للكرة فى منطقة الجزاء اصطدمت بمرموش وسكنت الشباك، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثالث.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وهطلت الأمطار بغزارة على ستاد بينجو الدولى قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى، وتشهد المباراة حضور جماهيرى كبير من جانب أصحاب الارض بينما حرصت أعداد من الجالية المصرية هناك على دعم ومساندة المنتخب الوطنى.

ويتصدر منتخب غينيا المجموعة بعد تخطيه منتخب مصر فى النقاط، بعدما فازت غينيا على إثيوبيا الاثنين، لترفع رصيدها إلى 9 نقاط بينما تحتل مصر المركز الثاني بالمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مصر - 6 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.