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حلمى طولان: الزمالك يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات.. والمنتخب فى الطريق الصحيح

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القاهرة - سامية سيد -  

كشف حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى ، أن أداء لاعبى منتخب مصر تغير بشكل كبير منذ مواجهة مالاوي الماضية . 

 

وقال حلمى طولان في تصريحات اذاعية ، "الأداء شكله كويس و محمد صلاح بقى لاعب حر فى الملعب ليس لديه مركز معين و يلعب بحرية " .

 

 

وعن نادي الزمالك قال حلمى طولان ، ان فريق الزمالك يحتاج حاليا  مدرب صاحب خبرات ، و لا يوجد فارق بين المدرب المحلى و الاجنبى ولكن لابد من اختيار مدرب من اصحاب الخبرات . 

 

وأوضح طولان  " فريق الزمالك يحتاج لاعبين دلوقتى و ازاى يبقى عندى لاعب أجنبى يقعد دكة و لا يوجد فارق حاليا بين المدرب المحلى و الاجنبى ".

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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