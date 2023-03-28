شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الزمالك يحتاج إلى مدرب صاحب خبرات.. والمنتخب فى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان المدير الفنى السابق لفريق البنك الأهلى ، أن أداء لاعبى منتخب مصر تغير بشكل كبير منذ مواجهة مالاوي الماضية . وقال حلمى طولان في تصريحات اذاعية ، "الأداء شكله كويس و محمد صلاح بقى لاعب حر فى الملعب ليس لديه مركز معين و يلعب بحرية " .

وعن نادي الزمالك قال حلمى طولان ، ان فريق الزمالك يحتاج حاليا مدرب صاحب خبرات ، و لا يوجد فارق بين المدرب المحلى و الاجنبى ولكن لابد من اختيار مدرب من اصحاب الخبرات .

وأوضح طولان " فريق الزمالك يحتاج لاعبين دلوقتى و ازاى يبقى عندى لاعب أجنبى يقعد دكة و لا يوجد فارق حاليا بين المدرب المحلى و الاجنبى ".