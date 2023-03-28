شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمباراة الهلال السودانى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت استعدادات الأهلي لمباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا مراحلها الأخيرة حيث تقام المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل ، ونستعرض في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالمباراة المرتقبة.

س: ما هو ملعب وموعد مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

ج: يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني والمحدد لها التاسعة من مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

س: ما هو عدد الجمهور في هذه المباراة ؟

ج:الأهلي حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مُشجع مباراة السبت المقبل ونفذت جميع التذاكر.

س: ما هو موعد فتح المدرجات للجمهور؟

ج: تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر السبت المقبل، استعدادا لاستقبال الجماهير التي ستحضر المباراة ومن المقرر أن يغلق استاد القاهرة أبوابه أمام جماهير الأهلي في الثامنة مساء على أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء.

وحثت اللجنة المنظمة لمباراة الأهلي والهلال السوداني الجماهير على الحضور المبكر منعا للتكدس، وطالبتهم بضرورة حمل الـ"فان آي دي" مع التذكرة أثناء دخول المدرجات.