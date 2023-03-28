فيتوريا يعلن التشكيل الرسمي للفراعنة أمام مالاوي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن التشكيل الرسمى الذى سيخوض به الفراعنة مباراة اليوم أمام منتخب مالاوى على ستاد بينجو الدولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2024».

تشكيل منتخب مصر ضد مالاوي:

فى حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود حمادة وزيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتغلب منتخب مصر على منتخب مالاوي في المباراة الماضية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بهدفين دون رد، أحرزهما محمد صلاح وعمر مرموش.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه في الجولة الماضية على منتخب مالاوي في القاهرة بهدفين دون رد.

ويتصدر منتخب غينيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على منتخب إثيوبيا مساء أمس الإثنين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن نفس الجولة.