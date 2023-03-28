شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة منتخب مصر ومالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت مباراة منتخب مصر ومالاوى على ستاد بينجو الدولى، ضمن ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2024.

يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.