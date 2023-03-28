شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبي المصرى من انتفاضة الزمالك فى الدوري بعد وداع كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، من انتفاضة لاعبي الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين في مسابقة الدوري، والمقرر له يوم 4 أبريل المقبل، وذلك ضمن منافسات مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأكد حسام حسن على أن لاعبي الزمالك سيقاتلون في اللقاء القادم أمام المصري، لمصالحة جماهيرهم، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا، وكذلك الخروج من كأس رابطة الأندية، وهو ما يتطلب تركيز أكبر من لاعبي الفريق البورسعيدي.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، بعدد من التجارب الودية، لتجهيز الفريق لمباراته المقبلة أمام الزمالك، وخاض النادي المصري 3 تجارب ودية على هامش معسكره ببورسعيد، كانت التجربة الأولى أمام فريق "الأمل" من ناشئي المصري، حيث تم خوض المباراة على 3 أشواط لمنح الفرصة لجميع اللاعبين، كما فاز على فريق كابسي بثنائية نظيفة، ثم فاز على منتخب دمياط برباعية نظيفة، ويدرس حسام حسن خوض تجربة ودية أخيرة قبل التوجه إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الزمالك.

وأعلن رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، أن كامل أبو علي رئيس النادي سدد جميع المستحقات المتأخرة للجهاز الفنى واللاعبين بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه، وقال عبد القادر فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أبو علي سدد كافة المستحقات المتأخرة للاعبين والجهاز الفني ومكافآت الفوز المتأخرة ومستحقات اللاعبين الأجانب، سواء بالمصري أو الدولار بمبلغ يصل إلى أكثر من 15 مليون جنيه.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.