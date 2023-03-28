شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الحكاية فى الرياضة (6).. مباراة سوبر بأفريقيا مدتها 65 دقيقة بأوامر رئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة"، هي سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة في كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة السادسة (مباراة سوبر مدتها 65 دقيقة فقط بأوامر رئاسية)

قصة اليوم طلت على الساحة الرياضية قبل 8 سنوات وتحديدا في 2015، حيث أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز مباراة السوبر بين بطل موريتانيا والفائز بكأس الرئيس عند الدقيقة 65، ولجأ الفريقان لضربات الترجيح ليفوز بها فريق تفرغ زينة.

وكان الفريقان تعادلا في الوقت الذي مضى من المباراة بهدف لمثله، قبل أن يصدر الرئيس قرار إنهاء المباراة، والذهاب لركلات الجزاء.

وحظيت خطوة الرئيس الموريتاني، بإيقاف المباراة قبل نهايتها بعشرين دقيقة، معتذراً بضيق وقته، وزحمة جدول أعماله بأصداء واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها واقعة فريدة من نوعها في عالم كرة القدم، حيث من المعروف أن وقت المباراة الأصلي خلال الشوطين 90 دقيقة.

حاول الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وقتها تبرير قيام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بإنهاء مباراة "السوبر" لكرة القدم قبل وقتها الرسمي ودفع الفريقين المتنافسين إلى ضربات الجزاء لتتويج بطل السوبر، بسبب ضيق وقت الرئيس الذي حضر المباراة، بالقول إن المباراة احتفالية أكثر منها رياضية.

وقال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أحمد ولد يحيى، إن "مباراة نهائي السوبر ليست مباراة رسمية بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، مضيفاً أنها مباراة احتفالية تم استحداثها منذ موسم 2011، للمشاركة في تخليد ذكرى الاستقلال، بحدث رياضي جذاب يجمع بين بطلي الدوري والكأس".

وقال ولد يحيى في بيان له، إنه وبناء على ذلك فإن اتخاذ قرار بوقف مثل هذه المباريات برضا الطرفين لا يعد خرقاً للقوانين "لأنها مباراة منفردة لا ترتبط بأي حقوق لمنافسين آخرين، ثم إن كرة القدم معروفة بمرونتها مع الظروف المختلفة، خاصة في حالة حصول الوفاق بين طرفين ما، دون أن يؤثر ذلك على طرف ثالث".

وأكد ولد يحيى أنه من يتحمل مسؤولية قرار إيقاف مباراة السوبر بين بطل موريتانيا والفائز بكأس الرئيس عند الدقيقة 65، حيث لجأ الفريقان لضربات الترجيح ليفوز بها فريق تفرغ زينة، وإنه لا علاقة للرئيس ولد عبدالعزيز بقرار الإيقاف.

وأوضح أنه كان من المقرر أن تبدأ المباراة في وقت مبكر من الذي انطلقت فيه، من أجل أن تنتهي وتوزع جوائزها في وضح النهار، "نظراً لانعدام الإنارة في ملعب نواذيبو، لكن انطلاقتها تأخرت عن ذلك لأسباب متعلقة بالتنظيم ودخول الجماهير وبعثتي الفريقين".

وأضاف "مع مرور الوقت، تبين لنا استحالة استكمال الوقت الأصلي للمباراة وتوزيع الجوائز قبل حلول الظلام، بسبب الغمام الذي كان يعم الجو، وقرب غروب الشمس، إضافة إلى حرص لاعبي ومسؤولي كل فريق على تتويجه من طرف رئيس الجمهورية شخصياً، والذي كانت عنده أيضاً بعض الارتباطات الأخرى.

وأتم تصريحاته: "في هذه الحالة تشاورنا مع رئيسي الناديين ومدربيهما، ووافقوا على وقف المباراة واللجوء إلى ركلات الترجيح، لكون النتيجة متعادلة في ذلك الوقت. وبعد موافقتهم، اتخذنا قراراً بوقف المباراة، ولعب ركلات الترجيح".