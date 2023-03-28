شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يصل مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان زوج والدته والان مع تفاصيل الخبر
وأعلن محمد الشحات وفاة زوج والدته نجم الأهلى مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".
ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.
وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلى مفضله عن العروض الخارجية التى تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.
ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السودانى والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.