حكم لصالح الزمالك في قضية فرجاني ساسي

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمًا لصالح نادي الزمالك، في قضية اللاعب التونسي فرجاني ساسي، نجم وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

ووفقا لموقع "بطولات"، أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أكد خلاله أن المحكمة الرياضية ألغت الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد.

وأضاف البيان أن المحكمة وافقت على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

يشار إلى أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها.

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي، مطالبا بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.