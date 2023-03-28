أبرزها مصر ومالاوي وإسبانيا أمام اسكتلندا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 28-3-2023، عدة مباريات دولية قوية في مختلف المنافسات الكروية.

وتلعب اليوم عدة مباريات في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، أبرزها مواجهة بين منتخب مصر ومالاوي على ملعب الأخير.

وفي التصفيات الإفريقية ايضاً، يلعب منتخب ليبا امام نظيره التونسي، كما يواجه المنتخب السنغالي نظيره الموزمبيقي.

كما يلتقي منتخب إسبانيا مع مضيفه الاسكتلندي في الجولة الثانية من تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بينما يلعب منتخب تركيا امام كرواتيا في نفس الدور.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعي والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم أفريقيا

مالاوي × مصر.. 3 عصرًا.. القناة الناقلة beIN Sports HD 4.

ليبيا × تونس.. 10 مساءً.. القناة الناقلة beIN Sports HD 4.

موزمبيق × السنغال.. 6 مساءً

تصفيات أمم أوروبا

اسكتلندا × إسبانيا .. 8:45 مساءً.. القناة الناقلة ( Eleven Sports 2 Belgium - غير منقولة في الشرق الأوسط).

تركيا × كروتيا.. 8:45 مساءً.. القناة الناقلة (TV2 Sport Premium 1 HD- TRT 1 HD).

مباريات ودية

المغرب × بيرو.. 8:30 مساءً.. القناة الناقلة (المغربية الرياضية).

السعودية × بوليفيا.. 10:0 مساءً.. القناة الناقلة (ssc sport ).

ألمانيا × بلجيكا.. 8:45 مساءً