شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب روي فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة مالاوى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره مالاوي فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

حقق منتخب مصر فوزا مهما على حساب مالاوي بنتيجة 2-0 باستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا (كوت ديفوار 2024). وسجل ثنائية الفراعنة محمد صلاح فى الدقيقة 20، وعمر مرموش بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع تشارلز بيترو فى الدقيقة 45+1.

واستعاد منتخب مصر توازنه في المجموعة الرابعة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، قبل لقاء غينيا وإثيوبيا، وذلك فى أول مواجهة رسمية للفراعنة تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.



فيتوريا

وكان فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 3 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" على النيجر (3-0) وليبيريا (3-0) وبلجيكا (2-1) بجانب مباراة رسمية وحيدة حقق فيها الفراعنة الفوز على مالاوى بهدفين دون رد.

وشهدت استعدادات المنتخب الأخيرة لمباراة مالاوي عقد روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة اجتماعا مع لاعبيه شرح خلاله المهام الفنية المطلوب تنفيذها في أرض الملعب خلال اللقاء المقبل لحصد نتيجة إيجابية.

وحرص روي فيتوريا عدة مهام فنية أبرزها ضرورة تعامل الدفاع بشكل جيد وتركيز كامل مع سلاح العرضيات المنتظر أن يعتمد عليها المنافس ويجيد التسجيل منها في مبارياته على ملعبه بخلاف تنفيذ لاعبي الوسط الضغط المرتفع على المنافس وكذلك عدم الاندفاع للهجوم والالتزام بالواجبات الدفاعية وتضييق المساحات في الثلث الأخير للملعب أمام المنافس.

و أكد روي فيتوريا على أن المنتخب يلعب للفوز فقط لمواصلة الانتصارات ووضع قدما في البطولة القارية مشيرا إلى ضرورة استغلال الفرص التي تلوح لهم في أرض الملعب وعدم الرهبة من المنافس في المواجهة الصعبة.

وحذر فيتوريا لاعبيه من الرهبة والقلق في أرض الملعب أو التعامل بشكل غير حذر مع الضغط الجماهيري المرتقب لجماهير مالاوي مشيرا إلى أن الهدوء وخبرات لاعبيه هي كلمة السر الأولى في حسمه أي المنتخب الوطني 3 نقاط غالية ووضع قدما في البطولة القارية مستقبلا.

وكانت التدريبات الأخيرة للمنتخب شهدت تخفيف روي فيتوريا المدير الفني الاحمال البدنية والتركيز على الجوانب التكتيكية والفنية والتدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء بخلاف تنفيذ الهجمات المرتدة.