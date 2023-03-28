شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان زوج والدة حسين الشحات من مسجد السيدة نفسية..والعامري ومرتجي والجارحى ومصطفى شوبير أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من مسؤولي النادي الاهلي في تشييع جثمان زوج والدة حسين الشحات لاعب الفريق التي اقيمت اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفسية.

فقد تواجد كلا من ؛ العامري فاروق نائب رئيس الاهلي وخالد مرتجي آمين صندوق النادي ومحمد جمال الجارحي ومحمد سراج الدين عضوا مجلس الإدارة ومصطفى شوبير حارس الفريق.

وأعلن محمد الشحات وفاة والده مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".

فى سياق آخر اقترب مسئولو النادى الأهلى من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، من أجل الاستمرار مع الأهلى لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضله عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.