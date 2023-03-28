شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان صلاة الجنازة على زوج والدة حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تُقام صلاة الجنازة على جثمان والد حسين الشحات لاعب الأهلى عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة.
أعلن محمد الشحات وفاة زوج والدة حسين الشحات نجم الأهلى مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".
حسين الشحات
فى سياق آخر اقترب مسئولو النادى الأهلى من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، من أجل الاستمرار مع الأهلى لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.
ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.
وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضله عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.
ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
محمد يوسف
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