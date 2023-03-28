شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز شيكابالا لقيادة الزمالك أمام المريخ السودانى بدورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق لقيادة الفريق فى مباراته المقبلة أمام المريخ السودانى فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات .

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بأعصاب هادئة بعدما تأكد خروجه من دور المجموعات بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط فقط فى المركز الأخير بالمجموعة ويسعى فى اللقاء المقبل لمحو الصورة السيئة والتعبير عن نفسه فى تلك المباراة بشكل جيد حتى يعود الفريق بشكل جيد فى مباريات الدورى .

كان محمود عبد الرازق قد غاب عن مباريات فريقه طيلة الفترة الماضية بعد اصابته بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة ثم شعر بعدها بإجهاد عام في جسده جعلته طريح الفراش فترة طويلة من أجل الإستجمام والعودة بشكل كامل .

من ناحية أخرى أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي.

وألغت المحكمة الرياضي الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650.000 يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة الفدم "فيفا" لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد .

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وخسر الدعوى أمام "فيفا" من قبل بسبب عدم تقديم المذكرات والمستندات في المواعيد القانونية أثناء فترة اللجان المعينة، واعتبر الاتحاد الدولي أن النادي لا يمتلك أي دفوع لتقديمها

وقام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.