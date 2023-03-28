شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة دورية من كولر لنظام لاعبى الأهلى الغذائى قبل موقعة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على متابعة النظام الغذائي للاعبيه خلال فترة شهر رمضان وفي إطار التحضير لمباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقي.

ويتواصل كولر مع الدكتور إيهاب علي خبير التغذية بالجهاز الفني للفريق الأحمر لمعرفة تطورات البرامج الغذائية للاعبين، من أجل الاطلاع على حالة اللاعبين البدنية ومدى جاهزيتهم للمباراة المصيرية يوم السبت المقبل.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أدى مرانه أمس على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية مطولة تحت إشراف اندرياس اندويا، مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبين غدا الثلاثاء على ان يستأنف الفريق مرانه مساء الأربعاء المقبل لمواصلة تحضيره لمباراة الهلال.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.