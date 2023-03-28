شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يكشف سبب إطلاق لقب "الأب" على زوج والدته فى تصريحات سابقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين الشحات لاعب الأهلى، سر إطلاق لقب "الأب" على زوجة والدته الذى توفى خلال الساعات الأخيرة وهو ما أثار الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة بعدما كتب اللاعب على صفحته الشخصية :" توفى إلى رحمة الله أبويا الغالى".

وقال حسين الشحات في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورت، إن والده الأصلى توفى عندما كان عمره 6 شهور، وتولى زوج والدته تربيته وكان له بمثابة الأب وكان أول من اهتم به واكتشف موهبته في كرة القدم.





تابع الشحات أنه يعتبر زوج والدته الذى توفى خلال الساعات الماضية بمثابة الأب، وكان يتواصل معه باستمرار رغم انفصاله عن والدته نظرا لدوره الكبير معه حتى أصبح لاعبا محترفا في كرة القدم.

على صعيد متصل، حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى وخالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى على حضور تشييع جثمان زوج والدة حسين الشحات لاعب الفريق من مسجد السيدة نفسية.

وأعلن محمد الشحات وفاة زوج والدته مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".

فى سياق آخر اقترب مسئولو النادى الأهلى من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، من أجل الاستمرار مع الأهلى لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلي مفضله عن العروض الخارجية التي تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.