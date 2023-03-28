شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب مصر فى تصفيات أمم أفريقيا قبل مواجهة مالاوى ..إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، مباراة مهمة مع مالاوى بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار.

ويتطلع منتخبنا الوطنى لتحقيق الفوز فى هذه المباراة من أجل الوصول للنقطة التاسعة، بعدما خاض أول ثلاث أمام غينيا وإثيوبيا ومالاوى، حقق الفوز على غينيا بهدف دون رد، وتلقى هزيمة من إثيوبيا بهدفين دون رد، وحقق الفراعنة فوزاً على نظيره مالاوى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد باستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثالثة من التصفيات، وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.



منتخب مصر

منتخب مالاوي بدأ مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا في الجولة الأولى وحقق الفوز بهدفين لهدف على أرضه ووسط جماهيره، في حين تلقى هزيمة خارج أرضه أمام غينيا بهدف دون رد ثم خسر أمام الفراعنة بهدفين دون رد.

وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.

وشهدت استعدادات المنتخب الأخيرة لمباراة مالاوي عقد روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة اجتماعا مع لاعبيه شرح خلاله المهام الفنية المطلوب تنفيذها في أرض الملعب خلال اللقاء المقبل لحصد نتيجة إيجابية.