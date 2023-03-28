شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الثلاثاء، فريق المقاولون العرب، معسكراً مغلقاً لمدة 48 ساعة،وذلك استعداداً لمواجهة سيراميكا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى يستضيفها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدورى، برصيد 32 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 21 مباراة، فازوا فى 8 مباريات وتعادلوا فى مثلهم وخسروا 8 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.