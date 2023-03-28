شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يصل مسجد السيدة نفسية لتشييع جثمان زوج والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسين الشحات لاعب الأهلى، منذ قليل، إلى مسجد السيدة نفسية تمهيدا لتشييع جثمان زوج والدته.

وأعلن محمد الشحات وفاة زوج والدته نجم الأهلى مساء الاثنين، وكتب شقيق حسين الشحات: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا نقول إلا ما يرضى الله.. توفى أبويا الغالى".

فى سياق آخر اقترب مسئولو النادى الأهلى من إنهاء ملف تجديد عقد حسين الشحات، والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، من أجل الاستمرار مع الأهلى لمدة 3 سنوات جديدة، خاصة بعد الحصول على الضوء الأخضر من مارسيل كولر، المدير الفني، لتجديد عقد الشحات، باعتباره من أهم الركائز فى صفوف الفريق الأحمر فى الوقت الحالي.

ويقدم حسين الشحات مستويات طيبة مع الأهلي الفترة الأخيرة، سواء في بطولة كأس العالم للأندية أو بطولة الدوري وأخيرا دوري أبطال أفريقيا، وهو ما دفع الجهاز الفني للموافقة على تجديد عقده ومنح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لتجديد عقد اللاعب، فى ظل حاجة الأهلي لجهوده خلال الفترة المقبلة.

وأبدى حسين الشحات موافقة مبدئية على تجديد عقده مع الأهلى مفضله عن العروض الخارجية التى تلقاها اللاعب الفترة الأخيرة، سواء من الإمارات أو السعودية، فى ظل رغبته فى استكمال مسرته فى قلعة الجزيرة.

ويواصل فريق الأهلى تدريباته باستاد التتش استعداداً لمواجهة الهلال السودانى والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.