ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبيرو الودية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب وبيرو الودية الدولية، وكيفية مشاهدة البث المباشر لها عبر الإنترنت.

يواصل المنتخب المغربي مبارياته الودية التحضيرية، عندما يواجه نظيره بيرو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وحققت كتيبة وليد الركراكي الفوز العربي الأول في التاريخ على البرازيل، وذلك بمباراة ودية على ملعب طنجة الكبير.



المغرب في أفضل فتراته على الإطلاق، لا سيما بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم، وأصبحت "كأس الأمم الأفريقية" الهدف التالي.

تأهل المغرب إلى الكان رغم خوضه مباراتين فقط بعد سحب نتائج زيمبابوي، ومباراة بيرو وقبلها البرازيل، تهدف للاستعداد بصورة مثالية للبطولة التي ستقام في ساحل العاج.



ستكون مباراة المغرب وبيرو الودية منقولة عبر شاشة قناة الرياضية المغربية المفتوحة.



ويمكن متابعة الرياضية المغربية عبر قمري نايل سات وعرب سات، وكذلك البث الأرضي لها متوافر في المغرب.



لا توجد وسيلة مجانية أو مشفرة لمتابعة البث المباشر لمباراة المغرب وبيرو الودية.



ستقام مباراة المغرب وبيرو مساء الثلاثاء الموافق 28 مارس/آذار 2023، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، العاشرة والنصف بتوقيت مصر، الحادية



كما سبق وأن ذكر في هذا التقرير، فإن القناة الرياضية المغربية تتواجد عبر القمرين عرب سات ونايل سات.

تردد الرياضية المغربية على نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4\3

تردد الرياضية المغربية على عرب سات

التردد: 12683

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4\3