رسميا.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا عن موعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وسيلتقي الأهلي مع بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2021- 2022.

وتأهل الأهلي لنهائي الكأس على حساب سموحة بعد الفوز بنتيجة 3-1، بينما تخطى بيراميدز عقبة الزمالك عن طريق ضربات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال اتحاد الكرة، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إنه "تقرر إقامة مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 -2022 بين الأهلى وبيراميدز يوم 10 ابريل المقبل باستاد القاهرة الدولى"

من جانبه، قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات، إن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي وستنطلق في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً.

وأضاف حسين، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة ETC،: "سيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية".

وأتم: "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الإلكتروني".