شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب ومواقف.. ملعب البنك الوطنى بجوهانسبرج شاهد على أول سوبر أفريقى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "ملاعب ومواقف" سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم، يرصد خلالها أهم الأحداث التى ارتبطت بملعب معين أو موقف ظل راسخاً فى عقول وأذهان الجماهير، وبمجرد ذكر الملعب يتحدث الجميع عن هذا الإنجاز أو اللقب.

ملعب البنك الوطنى الأول بنى فى 1987 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، شاهد على أول قمة مصرية فى بطولة أفريقيا بين الزمالك والأهلى على لقب السوبر الأفريقى، والتى جمعتهما فى 16 يناير 1994، والذى توج خلالها الزمالك بها على حساب الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء.

أيمن منصور صوب صاروخاً على يسار أحمد شوبير، حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه.

تشكيلة الزمالك فى المباراة جاء كالتالى..

حراسة المرمى: حسين السيد

خط الدفاع: حسين عبداللطيف (عصام مرعى) وهشام يكن وطلعت منصور وأشرف يوسف.

خط الوسط: إسماعيل يوسف وعفت نصار وسامى الشيشينى وخالد الغندور.

خط الهجوم: إيمانويل وأيمن منصور

المدرب محمود الجوهري

أما الأهلي فجاء تشكيله كالتالى..حراسة المرمى: أحمد شوبير

خط الدفاع: إبراهيم حسن – عمرو الحديدي – علاء عبد الصادق – محمود أبو الدهب

خط الوسط: محمد يوسف – رضا عبد العال – محمد عبد الجليل – هادي خشبة – ياسر ريان

خط الهجوم: حسام حسن

المدرب آلان هاريس

هاجم الزمالك فى بداية الشوط الأول ولجأ الأهلى للرقابة الفردية في وسط الملعب مع إنطلاقات لحسام حسن وخرج حسين عبد اللطيف مصابًا و لعب عصام مرعى بدلاً منه وفى الدقيقة 21 كانت أول فرصة للأهلى من كرة وصلت إلى محمد عبد الجليل داخل منطقة الجزاء فاخطأها لتصل إلى حسام حسن الذي لم يحسن استغلالها.

ونال علاء عبد الصادق لاعب الأهلى أول إنذار فى الدقيقة 25 لامساكه بخالد الغندور كما نال عفت نصار إنذارا للخشونة وفي الدقيقة 38 سدد حسام حسن كرة قوية مرت بجوار القائم لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

فى الشوط الثانى تحسن أداء الفريقين وأنقذ حسين السيد إنفرادا لياسر ريان، وقام الحكم بطرد محمد يوسف لاعب الأهلي لاعتداءه بالضرب على أشرف يوسف بدون كرة.

أخطر فرصة لاحت للزمالك عندما لعب ايمانويل تمريرة قصيرة مع أيمن منصور وإنفرد ايمانويل بأحمد شوبير الذى خرج من مرماه واصطدم الاثنان معاً بعد أن لعب إيمانويل الكرة لتمر بجوار القائم الأيمن .

شدد الزمالك هجماته وسدد عفت نصار قذيفة بجوار القائم و مع بداية الربع ساعة الأخيرة زاد الزمالك إيقاع هجماته وخطف أيمانويل كرة مررها عفت نصار على حدود منطقة الجزاء و لف بها بمهارة و سدد خالد الغندور قذيفة قوية أبعدها شوبير لركنية ببراعة واستمر هجوم الزمالك الذى حاصر الأهلي داخل منطقة الجزاء وأهدر إيمانويل فرصة هدف محقق وهو في حلق المرمى و سدد أيمن منصور كرة أنقذها شوبير وفى الدقيقة 42 من الشوط الثانى اقتنص أيمن منصور الكرة على حدود منطقة الجزاء و سددها قوية بارتفاع قاتل على يسار شوبير مسجلاً هدف المباراة الوحيد.

بعد الهدف تبادل الفريقان الهجمات لكن ظلت كفة الزمالك هى الأرجح و أهدر إيمانويل فرصة هدف فى الوقت بدل الضائع.