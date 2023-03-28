شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلى يعقد جلسة اليوم مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة أبو بكر الحديدى، جلسة مع لاعبى الإسماعيلى والجهاز الفنى قبل بداية مران اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فريق سموحة فى بطولة الدورى.

ويسعى مجلس الإسماعيلى لعقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين قبل الفترة المقبلة الصعبة التى تنتظر الإسماعيلى فى بطولة الدورى من أجل انتشال الفريق من مؤخرة الترتيب والهروب من قاع الدورى.

ورصد مجلس إدارة الإسماعيلى مكافآت خاصة للاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على سموحة فى المباراة القادمة.

وطالب مسئولو الإسماعيلى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز فى المباراتين المقبلتين اللذين يمثلان عنق زجاجة بالنسبة للدراويش للهروب من منطقة الخطر فى الجدول.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.