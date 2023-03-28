شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المنتخب الأوليمبى ينتظمان فى تدريبات الطلائع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الثلاثاء، الثنائى العربى بدر ومحمد شحاتة لاعبا طلائع الجيش فى تدريبات ناديهم بعد نهاية مهمتهم مع المنتخب الأوليمبى، الذى أطاح بمنتخب زامبيا وتأهل لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

ويستضيف فريق طلائع الجيش نظيره أهلى بنغازى الليبى يوم 4 أبريل المقبل، على ملعب "جهاز الرياضة العسكرى"، فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، على أن تقام مباراة الإياب 11 إبريل فى بنغازى.

ويعكف عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق أهلى طرابلس الليبى، للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل ملاقاته فى الدور الأول للبطولة العربية للأندية.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

وأنهى مسئولو الطلائع كل ترتيبات استقبال بعثة الأشقاء في ليبيا، وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006 / 2007 و2007 / 2008، وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

ويحتل الطلائع المركز السادس عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.