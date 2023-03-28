شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يراقب أداء سباعى الأهلى الدولى مع الفراعنة أمام مالاوى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى أداء لاعبيه السبعة مع منتخب مصر فى مباراة مالاوى اليوم.

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوى فى الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتانى بيدا دحان حكما لمباراة مالاوى ومصر، ويعاونه مواطناه يوسف محمد محمود وبونا نداى.

ويجهز السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامجا استشفائيا للاعبيه الدوليين لتنفيذه عقب عودتهم لتدريبات المارد الأحمر استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

ويحصل فريق الأهلى على راحة، اليوم الثلاثاء، من التدريبات ضمن خطة برنامج الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلى تدريباته فى غياب عدد كبير من اللاعبين لأسباب مختلفة، حيث تلقى كل من الجنوب أفريقى بيرسى تاو والمالى أليو ديانج والتونسى على معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام "7 لاعبين"؛ لصفوف منتخب مصر الأول وهم(محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) استعداداً لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

كما يغيب الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي، بينما يغيب الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.