شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى إجراءات قيد الأمريكى تومسون محترف السلة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات قيد الأمريكى تومسون محترف السلة، والذى عاد للفريق لتعويض رحيل والتر هودج.

وقرر الأهلى عودة تومسون بعد رحيل هودج عن الفريق لأسباب أسرية، فى الوقت الذى يستعد الأهلى فيه للمشاركة فى بطولة BAL فى أبريل المقبل.

وكان اتحاد السلة منح الأندية مهلة لتبديل المحترفين، مع إمكانية المشاركة فى مباريات بطولة الدورى best of 5 بربع النهائى.

ويحق لتومسون المشاركة مع الأهلى فى مباراته غدا أمام الاتصالات فى ربع نهائى بطولة الدورى، إلا أن القرار للجهاز الفنى بقيادة اوجستى بوش.

واقترب الأهلى بقوة من الصعود لنصف نهائي البطولة بعد الفوز فى أول مباراتين أمام المصرية للاتصالات على أن يحسم صعوده غدا الأربعاء.