موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى فى تصفيات أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا، اليوم الثلاثاء، مباراة غاية فى الأهمية أمام مالاوى ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز على مالاوى فى مباراة الذهاب بثنائية نظيفة، مساء الجمعة الماضى، باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات، وسجل محمد صلاح الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 20، بينما أضاف عمر مرموش الهدف الثاني بالدقيقة 46 من عمر اللقاء.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

وتنطلق مباراة منتخب مصر ومالاوى فى تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

ترتيب مجموعة منتخب مصر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا بعد فوز غينيا على إثيوبيا كالتالى.. يتصدر منتخب غينيا المجموعة بـ9 نقاط بعد خوض 4 جولات، بينما يأتى منتخب مصر فى المركز الثانى بـ6 نقاط بعد خوض 3 جولات. غينيا - المركز الأول - 9 نقاط - من 4 مباريات - له 6 أهداف وعليه 3 أهداف مصر - المركز الثاني - 6 نقاط - من 3 مباريات - له 3 أهداف وعليه هدفان مالاوي - المركز الثالث - 3 نقاط - من 3 مباريات - له هدفان وعليه 4 إثيوبيا - المركز الرابع - 3 نقاط - من 4 مباريات - له 5 أهداف وعليه 7 أهداف





القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.